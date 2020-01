Coronavirus : infos et intox sur l'épidémie

Doit-on réellement porter un masque pour se protéger du coronavirus ? "Ce n'est pas la peine de porter des masques si vous n'êtes pas malade. Les coronavirus sont tout petits, ils font 125 milliardièmes de mètres, alors que les masques bloquent à partir 300. Par contre, si vous êtes malade, c'est différent, parce que vous allez éviter de diffuser dans l'air des postillons qui sont bourrés de coronavirus", explique le docteur Damien Mascret.

"Pour se contaminer, on estime aujourd'hui qu'il faut un contact étroit ou direct"

D'autres rumeurs circulent au sujet du coronavirus. "D'abord, il faut savoir que pour se contaminer, on estime aujourd'hui qu'il faut un contact étroit ou direct. Un contact étroit, c'est lorsqu'on a partagé la même pièce, la même chambre d'hôpital par exemple, ou la même maison qu'un malade contaminé. Un contact direct, c'est à l'inverse lorsqu'on se trouve à un mètre d'une personne qui est malade et qui tousse, ou alors avec qui vous discutez. Donc il n'y a aucun risque si vous croisez une personne en provenance de Chine ou un voyageur dans la rue. Aucun risque également avec les colis en provenance d'Asie (...) et enfin aucun risque avec les aliments cuits puisque le virus est détruit par la chaleur", conclut le médecin.

Le JT

Les autres sujets du JT