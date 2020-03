Coronavirus : "Il y a encore beaucoup de personnes qui ne comprennent pas les règles", assure Linda Kebbab (Unité SGP et Police FO)

La France a vécu mardi 17 mars sa première journée en confinement. Les règles ont plus ou moins été respectées et les forces de l'ordre ont procédé à leurs premiers contrôles. Si le mot d'ordre était la pédagogie mardi, les premières verbalisations ont eu lieu mercredi matin. "C'est assez aléatoire. Dans le centre de Paris et sur certains quartiers, cela semble plutôt bien intégré par la population et ce n'est pas trop difficile", explique Linda Kebbab, déléguée syndicale Unité SGP et Police FO à franceinfo.



Difficultés dans certains quartiers de Paris

"Il y a d'autres zones où on a encore beaucoup de mal à faire comprendre que le confinement est d'intérêt public. On a des personnes qui ne comprennent pas les règles", poursuit la syndicaliste. Elle revient ensuite sur l'allocution du président de la République, qui selon elle, évoquait de façon "un peu trop légère" les mesures de confinement.

