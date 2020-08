Coronavirus : Hollywood reprend timidement

Masques et gestes barrières : bienvenue au "Camp Quarantine" de Tyler Perry. Ce producteur américain a repris le chemin des tournages le mois dernier pour sa série Sistas. Le huis clos a duré 11 jours, avec 360 personnes dans ses propres studios à Atlanta, aux États-Unis. Mais ce cas fait figure d'exception dans le monde d'Hollywood. Pour beaucoup, il a fallu trouver des parades à la pandémie. "Heureusement, nous avons beaucoup de projets animés en réalisation que nous pouvons continuer à faire tout au long de cette période. Je ne suis pas très optimiste sur le fait qu'un tournage se déroule rapidement aux États-Unis dans de bonnes conditions", estime Seth Rogen, acteur et producteur.

Tournage à l'étranger

Tourner à l'étranger est alors la solution privilégiée par de nombreux producteurs. C'est ce qu'a prévu de faire l'équipe du film Matrix 4, à Berlin. De nombreux films et séries sont cependant encore à l'arrêt. En attendant de revenir sur les plateaux, les acteurs de la série The Boys ont trouvé une occupation et se sont prêtés au jeu de la prévention.