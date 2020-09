Coronavirus : fin de la "quatorzaine" ?

Les malades du Covid-19 pourraient voir leur temps d’isolement réduit à 7 jours, contre 14 jours auparavant. C’est le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui a laissé entendre qu’un changement était envisageable : "J’ai demandé aux autorités scientifiques de me donner un avis pour réduire cette fameuse quatorzaine qui est sans doute trop longue".





Cette évolution potentielle s’appuie sur l’évolution des connaissances scientifiques. "Le plus gros des contaminations se fait dans les 5 premiers jours, dans cette fameuse phase d’incubation qui aujourd’hui est très clairement mieux connue", explique le Dr. Benjamin Davido, infectiologue à l’hôpital Raymond-Poincaré, avant d’ajouter : "On n’a pas de raison de prolonger outre mesure l’isolement au-delà de ces 7 jours". Certains médecins et experts invitent néanmoins à la prudence.

