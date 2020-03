Coronavirus : devons-nous tous porter un masque de protection ?

En cette période de confinement liée au Covid-19, pourquoi tous les Français ne portent-ils pas de masques ? "Le gouvernement a dit qu'il fallait privilégier le personnel soignant dans un contexte de pénurie. J'ai pu en discuter avec Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie", explique la journaliste Linh-Lan Dao.

Des avis contraires

"Le port d'un masque est une barrière vis-à-vis des autres, mais cela pouvait aussi représenter un risque si on l'utilisait mal, si on le tripotait toute la journée", affirme Agnès Pannier-Runacher. Florence de Changy est journaliste, correspondante en Asie, et elle n'est pas du tout d'accord. Elle a écrit une lettre ouverte à Martin Hirsch, directeur de l'AP-HP et souhaite encourager tous les Français à porter un masque, sur le même modèle que la population de Hong Kong.