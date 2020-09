Coronavirus : faut-il réduire l'isolement à sept jours ?

Quand on est atteint du Covid-19 ou quand l'un de nos proches est touché, l'isolement est nécessaire. Il permet d'éviter de nouvelles contaminations. Il dure en principe 14 jours mais il pourrait être bientôt réduit. "Le Conseil scientifique est favorable à ce qu'on puisse réduire la période de mise à l'abri dans un certain nombre de situations, et de passer de 14 à 7 jours" précise Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. La raison est d'abord épidémiologique. Les chercheurs estiment qu'on est le plus contagieux entre deux jours avant l'apparition des symptômes et cinq jours après. Au delà, le risque est moindre. Certains scientifiques, minoritaires, l'estiment tout de même trop important.

Le Conseil scientifique détaillera ses préconisations

"On sait inévitablement qu'on va laisser passer des personnes contagieuses et qui vont risquer de contaminer d'autres personnes, admet Damien Mascret, médecin et journaliste santé à France Télévisions. Mais une politique de santé publique [...] doit être basée sur la majorité, et la majorité des gens ne sont plus contagieux après sept jours après l'apparition des symptomes." L'adhésion des patients est un autre argument en faveur de cette réduction de la mise à l'abri. En effet, cette durée de 14 jours est parfois trop importante pour être appliquée correctement. Le Conseil scientifique présentera demain mercredi 9 septembre le détail de ses préconisations, notamment concernant les cas contacts ou les personnes asymptomatiques. Vendredi 11 septembre, les mesures définitives devraient être annoncées par le gouvernement à l'issue du Conseil de défense.

Le JT

Les autres sujets du JT