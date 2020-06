Coronavirus : faut-il accélérer le déconfinement ?

Certains, bien disciplinés, portent toujours un masque. D'autres en font un usage plus décontracté, ce qui provoque quelques tensions. Sur un marché, mercredi 10 juin, ils sont de plus en plus nombreux à s'affranchir des gestes barrières. "J'estime qu'il faut revenir à une vie normale, que la crise économique va être plus sévère que la crise sanitaire", explique une cliente.

Les acteurs économiques demandent une reprise rapide

Tout le monde pense aux conséquences économiques de la crise sanitaire. Dans une entreprise de reconditionnement sanitaire, 30 des 80 salariés seulement ont repris leur poste. Le patron s'impatiente. Se remettre à consommer, retourner au travail et sur les bancs des écoles... Les appels à un déconfinement plus rapide se multiplient ces derniers jours. La troisième phase du déconfinement est toujours prévue pour le moment pour le 22 juin.

