Coronavirus : fatigue chez le personnel médical

Au service de réanimation de l'hôpital Delafontaine en Seine-Saint-Denis, un tiers des lits sont dédiés uniquement aux patients Covid en état critique. Depuis début septembre, cette unité est saturée. "On a un patient qui a 36 ans, qu'on a admis cette nuit. Un patient de 80 ans, un patient qui a la soixantaine et trois patients qui sont dans la cinquantaine", explique le Dr Daniel Da Silva, chef de service de réanimation. Des patients tous originaires de la Seine-Saint-Denis, le département est une nouvelle fois en première ligne face au virus.



"Tout le monde est fatigué"

Les soignants ne voient pas le bout du tunnel. "Tout le monde est fatigué, tout le monde est épuisé. Beaucoup de collègues présentent des signes de stress post-traumatique importants [...] tous les postes sont pourvus, mais on sait que sur une deuxième vague, on n'aura pas d'aide extérieure", explique le Dr Daniel Da Silva. Les soignants appellent à une plus grande vigilance des citoyens pour infléchir la tendance.





