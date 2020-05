Coronavirus : faire respecter la distance sociale d'un mètre est "irréaliste" dans les transports, selon le patron de Keolis

"On incite avec des marquages au sol, on incite avec des panneaux qui rappellent qu'il ne faut pas se coller à son voisin", a expliqué sur franceinfo Patrick Jeantet, alors que le déconfinement a débuté.

Faire respecter la distance sociale d'un mètre est "irréaliste" dans les transports en commun, a déclaré lundi 11 mai sur franceinfo Patrick Jeantet, président de l'opérateur Keolis qui exploite métros, trams et bus à Lyon, Lille, Bordeaux ou Rennes. "C'est l'incitation qui est importante", précise-t-il, alors que la France vit son premier jour de déconfinement.

Patrick Jeantet estime que "respecter le mètre [de distance] strictement dans les transports publics, c'est quelque chose qui est irréaliste. Donc, nous, nous incitons. On incite avec des marquages au sol, on incite avec des panneaux qui rappellent qu'il ne faut pas se coller à son voisin."

Par ailleurs, alors que le port des masques est obligatoire dans les transports en commun, le président de l'opérateur Keolis explique que "les clients doivent arriver avec leurs masques tout comme ils doivent être habillés dans un métro". "Si un passager arrive non masqué dans un bus" où tous les passagers ont un masque, il y aura "une sorte de régulation sociale", prévoit-il.

Je crois beaucoup dans l'engagement citoyen, les gens ont conscience, les gens ont peur d'abord, ils ont conscience que le port du masque est nécessaire.Patrick Jeantetà franceinfo

Les réseaux de transports Keolis ne distribuent pas de masques pour leurs clients - qui peuvent en acheter en magasin -, mais uniquement pour leurs employés. "La seule exception, c'est dans le scolaire, dans le cas où un enfant, qui dans la cour de récréation, aurait arraché ou enlevé son masque et n'aurait pas de masque", le chauffeur du car pourra lui donner un masque, explique le PDG.

Les prix des billets bientôt augmentés ?

"Cette crise est d'abord une crise sanitaire et aussi une crise économique. Et nous allons être impactés. Notre premier impact, c'est que depuis deux mois nous n'avons plus de recette", reconnaît Patrick Jeantet, expliquant que l'équilibre financier de Keolis va être "rediscuté" dans le futur mais que l'entreprise "avait des prévisions de trésorerie jusqu'à la fin d'année" donc qu'elle va "pouvoir tenir".

Le président de Keolis ne dit pas quel impact aura cette crise économique sur le prix des tickets de transports en commun, mais il concède qu'il "y aura des discussions de financement des transports publics à venir dans le futur", précisant que ce sont les agglomérations et les métropoles qui fixent les prix des tickets.