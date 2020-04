Coronavirus : face à la crise, un maire annule les loyers HLM d'avril

Durant cette crise liée au coronavirus qui fragilise encore les plus précaires, les revenus de certains foyers s'effondrent et les loyers ne peuvent plus être payés. Voilà pourquoi, la ville de Bobigny (Seine-Saint-Denis) annonce que 4 000 de ces foyers n'auront pas à payer leur loyer du mois d'avril.