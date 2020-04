Coronavirus : fabrication maison de masques alternatifs pour lutter contre la pénurie

Ce sont des vidéos qui depuis quelques jours se multiplient sur les plateformes Internet. Des tutoriels pour réaliser son propre masque, dont le succès se vérifie désormais dans les rues, où de nombreux Français ne sortent plus qu’avec un masque cousu-main. "J’ai récupéré une serviette de table avec un tissu, j’ai fait un système de découpage", raconte une passante.

Un guide de fabrication à télécharger

Des protections non certifiés, mais dont l’Académie de médecine recommande désormais l’usage et la fabrication. Pour que ces masques soient efficaces, des médecins donnent leurs conseils sur internet. Et depuis quelques jours, la FNOR, qui vérifie la conformité des masques médicaux, propose son propre guide de fabrication à télécharger. Des recommandations qui ont permis à des entreprises sur les chantiers navals de la Ciotat (Bouches-du-Rhône) de se lancer dans la fabrication de plusieurs milliers de ces masques alternatifs.





