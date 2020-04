Coronavirus : États-Unis, Allemagne... Le point sur l'épidémie

Dans le monde, environ 4,5 milliards de personnes sont actuellement confinées pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19. Les séquences de gestion de la crise ne sont plus identiques d'un pays à l'autre, comme par exemple aux États-Unis. La barre des 30 000 victimes y a été franchie. Donald Trump continue cependant d'évoquer une reprise économique rapide. "Pour le président, c'est un dilemme. Il y a d'un côté les 35 000 morts du Covid-19, et de l'autre, les 22 millions de chômeurs de la crise économique", explique la journaliste Agnès Vahramian depuis Washington (États-Unis).

Une épidémie jugée "contrôlable" en Allemagne

Du côté de l'Allemagne, le ministre de la Santé s'est fendu d'une déclaration forte. Il juge "gérable et contrôlable" l'épidémie sur le territoire allemand. Depuis Berlin (Allemagne), le journaliste Laurent Desbonnet fait le point. "Concernant les propos de son ministre, Angela Merkel parle quant à elle d'un succès fragile, mais on sent bien ici un changement d'ambiance", indique t-il. "Le déconfinement va commencer, les commerçants préparent leurs magasins, car tous les commerces de moins de 800 m2 vont pouvoir réouvrir dès la semaine prochaine."

