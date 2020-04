Coronavirus et lieux de cultes : "Nous espérons des messes dominicales début juin" réagit la conférence des évêques de France

Dans une audio conférence avec les représentants des cultes, mardi 21 avril, Emmanuel Macron a annoncé que les rassemblement religieux ne pourraient pas reprendre dès le début du déconfinement.

Emmanuel Macron s'est entretenu mardi 21 avril avec les représentants des cultes et des associations laïques sur la réouverture des lieux de culte à la fin du confinement."Nous espérons des messes dominicales début juin", a affirmé sur franceinfo le père Thierry Magnin, secrétaire général de la Conférence des évêques de France, après l'entretien avec le chef de l'État. Cette audioconférence, réalisée en présence du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, était destinée à réfléchir sur "la cohésion morale du pays face à la crise" et "les moyens de rebondir", a précisé l'entourage du président.

La question des célébrations à partir du déconfinement prévue le 11 mai a été abordée lors de cet entretien. "Comment on va pouvoir vivre de nouveau des messes dominicales", a questionné le père Thierry Magnin. Il évoque "des rassemblements de culte très limités dans le temps, en se laissant le temps progressif". Les modalités des baptêmes et des mariages "sont en train d'être étudiées". Thierry Magnin précise qu'on ne pourra pas "inviter dans les premiers temps toute sa famille venant des quatre coins de France".

Le problème souvent, c'est que les familles ont évidemment envie d'inviter tout le monde. À ce moment-là, il faudra repousser, bien entendu, car les grands rassemblements n'auront pas lieu pendant l'été.Thierry Magnin, secrétaire général de la Conférence des évêques de Franceà franceinfo

Il invite à ce que les mariages et les baptêmes restent "très local", et s'engage à faire respecter "les règles de sécurité sanitaire, fortement". Pour les obsèques, elles restent "possibles, limitées à 20 personnes", souligne le père Thierry Magnin. "Petit à petit, on aura certainement plus, avec un taux de remplissage des églises qui sera fixé pour garantir une sécurité sanitaire."

Maintenir de la distance entre les fidèles

Le secrétaire général de la conférence des évêques de France a également évoqué la distanciation sociale à respecter dans les lieux de culte. Il préfère parler de "distanciation physique", tout comme les autres participants à l'audioconférence. "Nous avons employé le mot distanciation physique et justement, pas sociale", explique Thierry Magnin, "parce que justement, c'est un lien social que la distanciation physique préserve d'une certaine manière en préservant des conditions sanitaires adéquates". Il espère "pouvoir progressivement reprendre ces grands moments-là, mais avec beaucoup de sécurité".

"Le confinement nous a montré beaucoup d'ingéniosité pour vivre des célébrations à distance, pour partager sur les réseaux sociaux, pour être unis, même isolés", ajoute le secrétaire général de la conférence des évêques de France. "Mais rien ne remplace la communauté qui se rassemble, qui communie. Pour cela, il va falloir être patient, y aller progressivement."