Coronavirus : Eric Caumes, chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, craint "une seconde vague dès cet été"

Au Parisien, il confie s'inquiéter d'un relâchement : "Où sont les 700 000 tests par semaine qu'on nous avait promis ? On n'en fait même pas un tiers. On ne peut pas se permettre ce relâchement", a-t-il déclaré.

Une "pathologie du voyageur"

Le médecin a plaidé pour l'instauration d'une quarantaine "pour ceux qui reviennent d'un pays où l'épidémie flambe", et s'est inquiété de voir les voyageurs circuler et arriver en France sans faire l'objet de contrôles poussés. "Les personnes potentiellement infectées vont continuer d'embarquer, d'aller et venir en provenance de pays où le nombre de cas explose. On se voile la face et on ne fait pas bien le boulot alors qu'on le sait, le Covid-19 est une pathologie du voyageur", a-t-il encore déclaré au Parisien. "En France, nous sommes d'un grand laxisme", a-t-il ajouté, dressant une comparaison avec d'autres pays, tels que l'Autriche, pays récemment visité par le spécialiste.

"Là-bas, ils ont eu très peu de morts du Covid-19, et pourtant, durant mon vol, on a pris mes coordonnées pour me prévenir si, rétrospectivement, j'ai été en contact avec une personne suspecte. Ça s'appelle 'tracer'. De retour en France, la seule chose qu'on m'a demandé à l'aéroport, c'est si j'avais des symptômes. Pas un numéro de téléphone, rien !", a-t-il déploré. Une lacune qu'il explique notamment par le fait, qu'"en France, il n'y a plus cette culture de santé publique".