Coronavirus : entretien avec le Pr Jean-François Delfraissy

Les hôpitaux, doivent-ils se préparer à faire des choix face à un afflux considérable de malade ? "On va surtout éviter que les hôpitaux aient à faire ces choix. C’est la raison pour laquelle le confinement est quelque chose d’absolument essentiel, pour éviter que la contamination se poursuive. L’idée générale c’est qu’on sait qu’on va avoir ces formes graves, c’est l’enjeux majeur, qu’elles surviennent chez les populations les plus à risque, et qu’il faut essayer d’éviter qu’il y ait un seul bloc de forme grave qui arrive brutalement et qui dépasserait nos capacités d’unités et de réanimation", explique le professeur Jean-François Delfraissy.

" Je vous conjure de rester chez vous"

"Je vous conjure de rester chez vous et d’avoir les attitudes de confinement. C’est à la fois pour vous-même mais aussi pour protéger les autres, protéger nos soignants et respecter nos équipes qui font un travail admirable pour la prise en charge de cette maladie grave", poursuit le professeur.

