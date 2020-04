Coronavirus : en Russie, tout le monde peut se faire dépister

Se faire tester, même sans aucun symptôme ; à Moscou (Russie), c'est possible. Comme Timon ne veut pas prendre de risques, il va se faire dépister chez lui. Pour s'inscrire, il suffit de remplir un formulaire en ligne. Le test est payant : 23 euros. Une fois qu'il est commandé, une salariée du laboratoire se rend chez lui. Dans le couloir de son immeuble, elle enfile un équipement de protection.



Plus de 900 000 dépistages

Puis, elle accroche les tests à la poignée et se recule à deux mètres de distance. De là, étape par étape, elle va guider Timon et sa femme, qui vont faire le prélèvement eux-mêmes. Les résultats arriveront dans quelques jours. S'ils sont positifs au Covid-19, pas de secret médical ; les autorités seront prévenues. Pour l'heure, la Russie affirme avoir effectué plus de 900 000 dépistages pour un pays de plus de 140 millions d'habitants.

