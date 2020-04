Coronavirus : en Pologne, des bus masqués pour faire passer le message aux habitants

En Pologne, les masques de protection sont désormais obligatoires au travail, dans les commerces et dans les espaces publics. “J’ai très chaud avec, ce n’est pas très confortable, mais ce n’est pas grave”, assure une habitante de Gdynia (Pologne). Dans cette ville, les bus portent eux aussi des masques géants sur leurs pare-chocs pour rappeler aux citoyens le port obligatoire du masque. “C’est de l’humour, un message léger. Pour faire la promotion du masque, toute idée est bonne à prendre. On utilise trop souvent les ordres et les restrictions”, explique Lech Zurek, directeur de la société de bus de Gdynia.

L’interdiction de manifester bravée par des militants pro-avortement

En plus de cette mesure, seul un siège sur deux peut être occupé dans les transports en commun. Dès le 14 mars, le gouvernement polonais a pris des mesures de confinement et annoncé l’état d’urgence. Au 17 avril, la Pologne compte 7 771 cas de coronavirus et 292 décès. Toute manifestation est interdite, ce qui n’a pas empêché les protestations contre les projets discutés au Parlement de restreindre encore davantage le droit à l’avortement et d’interdire l’éducation sexuelle.