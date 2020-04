Coronavirus en Italie : Roméo et Juliette à l'ère d'Instagram

A Vérone, dans le nord de l'Italie, les rues sont désertes. En cause : la ville, qui se situe en plein foyer de l'épidémie de coronavirus dans le pays, est confinée. Malgré tout, dans la cité de Roméo et Juliette, une histoire d'amour vient de naître. Une histoire de balcons et de fenêtres entre deux voisins, qui n'est pas sans rappeler la pièce de théâtre de Shakespeare. "Nous nous sommes contactés sur Instagram puis nous avons échangé nos numéros de téléphone portable. Maintenant, nous nous parlons au téléphone dix mille fois par jour", raconte Paola Agnelli.

"S'il n'y avait pas eu l'épidémie, elle ne m'aurait pas remarqué"

Chaque jour, elle retrouve son nouvel amoureux quelques minutes pour se parler à travers le portail qui sépare leurs bâtiments. "S'il n'y avait pas eu l'épidémie de coronavirus, nous nous serions probablement rencontrés dans un bar et je n'aurais pas eu le courage de lui dire bonjour et elle ne m'aurait pas remarqué", veut croire Michele d'Alpaos, son coup de cœur.