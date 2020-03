Coronavirus en Italie : le bilan s’alourdit

Avec la pandémie de coronavirus, plus de 4 800 personnes, sont décédées en Italie dont 800 en 24 heures. "Les Italiens sont sous le choc, mais ils sont aussi quelque part confiants parce que les autorités ne cachent rien. La situation n’est pas la même dans toutes les régions du pays. La situation est très grave en Lombardie, et dramatique du côté de Bergame, c’est plus calme ici à Rome", explique le journaliste Alban Mikoczy, samedi 21 mars.

Les autres pays peuvent apprendre

Ce qu’il se passe en Italie c’est la première ligne de l’Europe. "Les autres pays peuvent apprendre à partir de ce qu’il se passe en Italie. Voilà pourquoi ce qu’il arrive ici ne se reproduira pas forcément de la même manière dans les autres pays. Mais c’est très important de l’observer et d’en comprendre les phénomènes", conclut le journaliste.

