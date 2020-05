Coronavirus : la Guyane enregistre 67 nouveaux cas en deux jours

Les deux derniers bilans quotidiens annoncent un tournant dans la propagation de l'épidémie de Covid-19 sur le territoire.

Le Covid-19 continue de sévir en Guyane française. Alors que l'épidémie ralentit en métropole, 67 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés samedi 23 et dimanche 24 mai dans cette région d'outre-mer, ce qui porte à 328 le nombre de personnes contaminées dans ce territoire de 300 000 habitants. Ces chiffres ont été annoncés par l'Agence régionale de santé. Ainsi, le nombre de personnes infectées par le virus a augmenté de 128% sur les 14 derniers jours.

#COVID19 #CelluleDeCrise



ℹ CovidInfo du 23 mai



➡️ 18 nouveaux cas positifs.



7 Île de Cayenne

5 Camopi

6 Saint-Georges



Se laver les mains fréquemment permet de lutter efficacement contre la propagation du #coronavirus. Protégeons nous et protégeons les autres. pic.twitter.com/we75JXCbzl — Préfet de la région Guyane (@Prefet973) May 23, 2020

#COVID19 #CelluleDeCrise



ℹ CovidInfo du 24 mai



➡️ 49 nouveaux cas positifs.



Dont 18 cas arrivés après la publication du #CovidInfo d'hier soir.



21 Saint-Georges

10 kourou

1 Macouria

11 camopi

6 Île de Cayenne#RestezPrudents pic.twitter.com/ECJ5PsVSaA — Préfet de la région Guyane (@Prefet973) May 24, 2020

D'après ce correctif, on apprend, comme le souligne Guyane 1ère, que ce ne sont pas 18 nouveaux cas de Covid-19 qui ont été enregistrés samedi 23 mai, mais 36 en seulement 24 heures. "On se dirige de plus en plus vers le stade 3 de l'épidémie", a estimé le docteur Mirdad Kazanji, directeur de l'Institut Pasteur de Cayenne, qui effectue la majorité des tests de dépistage en Guyane.

La proximité avec le Brésil, un facteur

Vingt-sept cas supplémentaires ont été enregistrés à Saint-Georges de l'Oyapock, à la frontière avec le Brésil, le pays le plus touché en Amérique du Sud par la pandémie. Au total, 119 cas sont confirmés dans cette commune de 4 220 habitants, soit plus de 2,8% de sa population.

Entre mercredi soir et dimanche soir, 22 cas ont été diagnostiqués à Camopi, une commune amérindienne du Parc amazonien de Guyane, isolée à la frontière fluviale avec le Brésil, sans axe routier vers le littoral et en proie aux affres de l'orpaillage illégal. Les trois premiers cas positifs dans cette commune étaient un légionnaire du 3e Régiment étranger d'infanterie (REI) et deux piroguiers amérindiens travaillant pour la Légion. L'armée, sollicitée, n'a pas donné de détails concernant les 19 cas supplémentaires.

Couvre-feu toujours en cours

Interrogé par l'AFP sur le déconfinement en Guyane, entamé le 11 mai comme en métropole, le préfet Marc Del Grande a estimé que "le déconfinement prudent, avec maintien du confinement à Saint-Georges, du couvre-feu en Guyane, renforcement des tests PCR et reconfinement de Camopi le 15 mai, correspond bien à la situation guyanaise". "La circulation du virus au Brésil doit inciter 100% de la population à respecter les gestes barrières, la distanciation et le port du masque", a-t-il insisté.

Dans les quartiers défavorisés et populaires, le port du masque est rare. Ces deux dernières semaines, environ 25 cas ont été détectés à Kourou, près de 30 en 18 jours sur l'île de Cayenne. Par ailleurs, les autorités de l'Etat devront faire face mardi, au tribunal administratif de Cayenne, à un référé-liberté intenté par la Ligue des droits de l'homme, qui demande la suspension du couvre-feu sur le territoire.