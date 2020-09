Coronavirus en Europe : l’Espagne est le pays où le virus circule le plus

Avec 12 000 cas par jour, l’Espagne est le pays en Europe où le coronavirus circule le plus. "Les spécialistes l’expliquent notamment par l’ouverture précoce des bars et des discothèques, mais aussi par le manque de traçabilité des cas et de communication entre les régions", précise la journaliste Élise Gazengel qui se trouve à Barcelone, dimanche 13 septembre.

Une polémique autour de la rentrée scolaire

Pour l’instant, les hôpitaux ne sont pas saturés, mais les soignants, comme tous les Espagnols, sont inquiets. "Demain, en Catalogne, c’est la rentrée des classes et certains parents refusent d’emmener leurs enfants à l’école. Ils dénoncent des conditions peu rassurantes, comme le fait qu’il y ait jusqu’à 30 élèves par classe", ajoute la correspondante de France 2.

