Coronavirus : en état d'urgence, la Chine mobilise son armée et ses ouvriers

C'est une prouesse comme seule la Chine en est capable. Le deuxième hôpital en préfabriqués de Wuhan s'apprête à ouvrir ses portes. Plus de 6 000 ouvriers ont travaillé 11 jours d'affilée 24 heures sur 24. La ville entière est le pied de guerre. Un stade a été réquisitionné par l'armée, qui y a installé des lits à perte de vue. Il y aussi un centre des congrès qui, réaménagé un une nuit, peut accueillir 3 400 patients.

"Aider ma patrie et mon peuple"

En 2003, la Chine avait déjà construit à Pékin un hôpital en une semaine. Sur ce même site, la zone de quarantaine est reconstruite par des ouvriers appelés en urgence. Ils travaillent plus de dix heures par jours et ont prévu des provisions, car tous les restaurants aux alentours sont fermés. "Je suis très fier. Mon travail, c'est d'aider ma patrie et mon peuple", assure un conducteur de camion. La date d'ouverture de cet hôpital dépendra de l'évolution de l'épidémie et du pic de la contagion, qui devrait être atteint la semaine prochaine.

