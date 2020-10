Coronavirus : en Belgique, la situation sanitaire devient de plus en plus critique

Pour le ministre de la Santé belge, la situation en Belgique vis-à-vis de l'épidémie de coronavirus est "la plus dangereuse d'Europe". "Il a même déclaré que la Belgique était au bord d’un tsunami", rapporte le journaliste Julien Gasparutto en direct de Bruxelles pour le 20 Heures, lundi 19 octobre. La barre des 12 000 contaminations quotidiennes a été franchie. "La situation est devenue extrêmement critique dans les hôpitaux. Les services de soins intensifs saturent, notamment ici dans la capitale", poursuit le journaliste.

De nouvelles mesures pourraient être prises

La rentrée universitaire a provoqué de nouveaux foyers épidémiques. La politique de tests a également été jugée inefficace, et la "communication des autorités est également pointée du doigt avec des instructions contradictoires qui ont parfois brouillé le message auprès de la population", précise Julien Gasparutto. Par exemple, le port du masque était obligatoire partout en extérieur en août, mais il ne l'est plus aujourd'hui. Le tout nouveau gouvernement en place vient de fermer les bars et les restaurants pour un mois et de nouvelles mesures pourraient être prises dans les prochains jours si la situation ne s’améliore pas.