Coronavirus : Emmanuel Macron lance un nouveau comité de chercheurs et médecins

Mardi 24 mars, dans l'après-midi, Emmanuel Macron réunira à l'Élysée, à Paris, un nouveau comité de chercheurs. Des experts qui seront appelés à se prononcer sur les programmes de recherche pour trouver un remède au Covid-19. "À l'heure où les polémiques montent sur la gestion de cette crise entre le manque de masques, la généralisation ou non des tests, l'utilisation de la chloroquine, Emmanuel Macron lancera à 17 heures une nouvelle instance, le comité d'analyses, recherches et expertises, le CARE", explique Anne Bourse, en direct de l'Élysée, à Paris.

Un comité de 12 chercheurs et médecins

Ce nouveau comité réunira 12 chercheurs et médecins, chargés de conseiller le gouvernement sur les traitements et les tests pour lutter contre le coronavirus. "Cette nouvelle entité s'ajoute donc au Conseil scientifique du gouvernement, qui s'interroge aussi sur l'utilisation ou non des données de géolocalisation des Français pour tenter d'enrayer la progression de l'épidémie, un sujet qui fera débat", poursuit la journaliste.