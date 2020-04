Coronavirus : Emmanuel Macron va s’entretenir avec les hôteliers et restaurateurs

Les bars, les brasseries, les hôtels, les restaurants ne pourront pas reprendre leur activité au-delà du 11 mai, en raison du coronavirus. Le gouvernement n’a pas encore fixé de date mais celle du 15 juin est pour le moment privilégiée. Le bout du tunnel est encore loin pour les professionnels du secteur. Ce dernier, emploie plus d’un million de personnes en France. Les attentes de la filière sont donc fortes et elles sont nombreuses.

Mesures économiques

Les acteurs du tourisme et de l’hôtellerie, par exemple, attendent l’exemption des taxes et des impôts locaux pour cette année en cours. L’annulation des loyers pour les six prochains mois est également demandée, ainsi que la prolongation des mesures du chômage partiel pour leurs employés ou encore la prise en charge partielle des pertes d’exploitation, explique Alizé Lutran, depuis le Palais de l’Elysée. Le chef de l’État devrait leur donner des réponses, vendredi 24 avril au matin, à partir de 9h30.

