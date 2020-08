Coronavirus : Emmanuel Macron rend visite aux auxiliaires de vie

Les auxiliaires de vie à domicile font partie des professions en première ligne dans cette crise sanitaire. Emmanuel Macron est allé leur rendre visite à Toulon (Var), effectuant ainsi sa première sortie officielle de l’été. Le journaliste Théo Souman était en duplex pour le 12/13 afin de commenter cet événement. "Emmanuel Macron est arrivé à Toulon vers 11 heures ce 4 août. Il s’est d’abord rendu au domicile d’une personne âgée, une dame de 80 ans", a décrit le journaliste.

Une prime bientôt annoncée ?

"Il a échangé avec elle et son auxiliaire de vie à domicile, notamment sur la difficile période du confinement. Ensuite, un deuxième temps d’échange a eu lieu dans une médiathèque, cette fois avec des acteurs de l’accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées. Et c’est au terme de cette rencontre que le président de la République devrait faire des annonces de soutien au secteur, notamment celle d'une prime pour les aides à domicile, qui serait versée avec le concours des conseils départementaux", a rajouté le journaliste Théo Souman, en direct pour le 12/13.

