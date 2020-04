Coronavirus: Emmanuel Macron doit s’entretenir avec les maires

Le journaliste du service politique de France Télévisions Daïc Audouit rappelle que le chef de l’Etat a déclaré mercredi 22 avril que la stratégie de déconfinement sera adaptée selon les réalités locales. "Cette adaptation sera gérée par le couple maire-préfet, avec cette question : qui aura la décision finale entre le maire et le préfet ?", se demande Daïc Audouit.

Partenaires et adversaires

Daïc Audouit souligne que ces deux personnages sont partenaires et adversaires. Partenaires sur la question des écoles car ce sont les municipalités qui sont responsables des établissements scolaires maternelle et primaire et qui mettront en place les conditions de la sécurité sanitaire.

L’Etat et les collectivités locales sont plutôt concurrents sur la question des masques, parce que les élus locaux ont été plus réactifs sur cette question et ont pris de l’avance sur l’Etat. Ils ont été plus cohérents et plus clairs. "Qui peut en tirer un bénéfice politique à court terme ?", conclut Daïc Audouit.

Le JT

Les autres sujets du JT