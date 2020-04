Coronavirus : Emmanuel Macron annonce un aménagement du confinement pour les personnes autistes

Un formulaire d'attestation adapté spécialement leur permettra de "sortir un peu plus souvent". Le président de la République a fait cette annonce jeudi, à l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme.

Emmanuel Macron a annoncé, jeudi 2 avril, un aménagement des règles de confinement pour les personnes autistes, en les autorisant à sortir "un peu plus souvent" pour se rendre sur les lieux qu'elles fréquentent habituellement. A l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, le chef de l'Etat a adressé un message vidéo aux autistes et à leurs accompagnants, qui connaissent une période "difficile" avec la crise du coronavirus.

"Depuis le confinement qui a débuté le 16 mars, vos habitudes ont changé et vous êtes peut-être un peu perdus", déclare Emmanuel Macron. "Vous aviez l'habitude d'aller travailler ou d'étudier tous les jours quelque part, et du jour au lendemain tout cela n'était plus possible. (...) Vous aviez l'habitude de sortir de chez vous quand vous le vouliez, et du jour au lendemain, vous avez dû rester chez vous".

À vous toutes et tous qui vivez avec l'autisme, je pense très fort à vous en cette période difficile liée au COVID-19.https://t.co/kV1RY2pIi0 pic.twitter.com/3WONuCgu59 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 2, 2020

Une nouvelle attestation spécialement adaptée

"Je sais que vous ne voulez qu'une seule chose : qu'on vous rende votre vie d'avant", ajoute Emmanuel Macron, car "pour certains d'entre vous, rester enfermé chez soi est une épreuve" qui "fait parfois monter une angoisse", "dure pour vous et pour vos proches". Il précise qu'un formulaire d'attestation adapté spécialement pour eux et leurs accompagnants leur permettra de "sortir un peu plus souvent", tout en leur demandant de continuer à respecter les gestes barrières.

Dans un communiqué publié mardi, le Collectif Handicaps, qui regroupe plusieurs associations d'aide aux autistes, s'alarmait de l'impact du confinement, qui "plonge des personnes et leurs familles dans un total isolement, de profondes difficultés voire des mises en danger".

A l'occasion de cette Journée mondiale, la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, participera jeudi à 17 heures à un Facebook Live sur le sujet avec Claire Compagnon, déléguée interministérielle chargée de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l'autisme, selon l'Elysée.