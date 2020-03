Coronavirus : élaboration d’un vaccin à Marseille

Sur la table du professeur Phlippe Parola, des courbes et des résultats selon lui prometteurs. Ce sont ceux de l’étude menée dans un laboratoire à Marseille (Bouches-du-Rhône) pour tester l’efficacité d’un médicament anti-paludéen. Ce dernier est proche de la chloroquine, utilisée contre le Covid-19.



¾ de patients sur 24 guéris

Sur 24 malades, les trois quarts de ceux qui ont reçu ce traitement n’ont plus de traces du virus après six jours, contre seulement 10% pour les autres. Des résultats encore plus spectaculaires, couplés à un antibiotique. "Au cinquième jour, dans ce groupe là, plus aucun patient n’avait de virus détectable. Cela veut dire que plus aucun de ces patients n’était contagieux", indique le professeur.