Coronavirus : durement touché, l'Ehpad de Mougins s'organise

Equipé de charlotte, surblouse et de surchaussures, le directeur de l'Ehpad La Riviera, situé à Mougins dans les Alpes-Maritimes, accueille notre équipe de journaliste.s Lui-même infecté par le Covid-19, il est aujourd'hui négatif. Il nous emmène au 4e, l'un des deux étages réservés aux résidents testés négatifs. "On restait tous ensemble, c'est la vie...", confie Huguette, 91 ans, l'une des résidentes de l'établissement. En raison de l'épidémie de coronavirus, Huguette a perdu des amis.c 36 personnes en tout sont décédées.

Les malades du Covid-19 isolés

La direction affirme que le bâtiment est sectorisé. Les résidents sont séparés. Les Covid positifs et les cas suspects sont aux 1er et 2e étages. Le bâtiment a été désinfecté et le personnel qui travaille dans le secteur Covid ne doit pas circuler dans les autres zones. Un dispositif validé par l'ARS (Agence régionale de santé). Les résidents ne sont pas près de s'asseoir à nouveau dans les jardins de La Riviera.

