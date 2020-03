Coronavirus : Donald Trump exclut le confinement total pour les Etats-Unis

Washington a toutefois annoncé la fermeture des frontières avec le Mexique comme avec le Canada pour tous les voyages non essentiels.

"Je ne pense pas que nous jugerons cela nécessaire un jour." Alors que plus de 800 millions de personnes sont appelées à rester chez elles dans le monde en raison de la pandémie de coronavirus, Donald Trump a exclu, vendredi 20 mars, un confinement total des Etats-Unis. L'Etat de New York a toutefois suivi l'exemple de la Californie, avec l'arrêt de toutes les activités non essentielles et l'interdiction des rassemblements.

>> Suivez les dernières informations sur le confinement et l'épidémie de coronavirus dans notre direct

Ces deux Etats "sont deux points chauds (...) Mais si vous allez dans le Midwest ou ailleurs, ils regardent tout cela à la télévision et n'ont pas les mêmes problèmes", a ajouté le président américain.

"Nous sommes tous en quarantaine"

"Nous sommes tous en quarantaine", a au contraire martelé le gouverneur de l'Etat de New York, où le nombre de cas a connu une nette accélération ces dernières heures. La gravité d'Andrew Cuomo tranchait avec le ton adopté par Donald Trump.

Washington a toutefois annoncé la fermeture des frontières avec le Mexique comme avec le Canada pour tous les voyages non essentiels. Selon l'université Johns Hopkins, plus de 14 600 cas de coronavirus ont été recensés aux Etats-Unis, qui comptent plus de 200 décès.