Coronavirus : Donald Trump affirme disposer de preuves que le Covid-19 provient d'un laboratoire chinois à Wuhan

Le président américain pourrait, dit-il, imposer à la Chine de nouvelles taxes douanières punitives.

La scène a eu lieu à la Maison Blanche, jeudi 30 avril. Un journaliste s'est adressé à Donald Trump et lui a posé cette question : "Avez-vous vu jusqu'ici des choses qui vous permettent de croire sérieusement que l'Institut de virologie de Wuhan est à l'origine" de l'épidémie de coronavirus ? Du tac au tac, le président américain a répondu "oui". "Oui, c'est le cas", a-t-il assuré.

>> Suivez l'évolution de l'épidémie de coronavirus dans notre direct

Sommé d’en dire davantage, il a répondu qu’il n'était "pas autorisé à en parler" à ce stade. Le président américain a en revanche ajouté qu'il pourrait en conséquence imposer à la Chine "des taxes douanières" punitives.

Quelques heures plus tôt, les services de renseignement américain, en général très discrets, avaient pourtant douché quelques esprits complotistes en clamant que le nouveau coronavirus n'avait pas été créé par l'Homme ou modifié génétiquement. Entre la piste des animaux infectés et celle d'un virus échappé du laboratoire, elle s'est en revanche refusée à toute projection.

"Nous n'avons pas ces réponses"

Le chef de la diplomatique américaine, Mike Pompeo, a de son côté affirmé jeudi ne pas savoir "précisément" où avait démarré la pandémie. "Nous ne savons pas si cela vient de l'Institut de virologie de Wuhan. Nous ne savons pas si cela vient du marché ou même d'un autre endroit", a-t-il dit dans un entretien à une radio locale. "Nous n'avons pas ces réponses. C'est la raison pour laquelle le président Trump a clairement fait savoir que nous avions besoin de les avoir", a ajouté le secrétaire d'Etat américain.

Donald Trump s'en est souvent pris à la Chine depuis le début de l'épidémie, qui a considérablement affaibli l'économie américaine. Or la vigueur de la croissance et de l'emploi était l'un des principaux arguments de campagne du milliardaire républicain, candidat à sa réélection en novembre. Il accuse ainsi régulièrement la Chine de mentir sur le bilan humain de l'épidémie, alors que son pays compte plus de 63 000 morts officiellement liées au Covid-19.