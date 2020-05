Coronavirus : "Didier Raoult est à la médecine ce que nous sommes à la politique", estime Jordan Bardela, vice-président du Rassemblement national

"Didier Raoult, c'est le sanitairement incorrect, il est peut-être à la médecine ce que nous sommes à la politique", estime ce jeudi 28 mai sur France Inter Jordan Bardela, vice-président du Rassemblement national, à propos de l'infectiologue marseillais qui défend l'hydroxychloroquine pour traiter les malades du Covid-19.

"Il fait ressortir une parole qui n'est pas celle de la doxa", souligne Jordan Bardella. "Je ne sais pas s'il doit faire de la politique", "je vois beaucoup d'emballement sur ce genre de candidatures", ajoute l'eurodéputé RN, interrogé sur ce point.

Le RN prudent sur l'hydroxychloroquine

"On a toujours été favorable à la liberté pour les médecins généralistes" de prescrire l'hydroxychloroquine, indique le vice-président du RN. "Maintenant on a toujours été très prudents, on a toujours dit qu'il n'y avait pas de traitement miracle. Les études qui sont sorties démontrent des résultats plus mitigés sur l'hydroxychloroquine, donc prudence. Et maintenant il faut évidemment trouver un vaccin", insiste Jordan Bardella.