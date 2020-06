Coronavirus : deux nouveaux de foyers du virus comptabilisent plus d'une centaine de personnes contaminées à Rome

Cinq personnes sont déjà mortes ont indiqué les autorités sanitaires du Latium, la région de la capitale italienne.

Inquiétude en Italie. Deux nouveaux foyers de coronavirus sont apparus ces derniers jours à Rome. L'un dans un hôpital, l'autre dans un immeuble squatté qui a été mis en quarantaine. Au total, ces deux nouveaux foyers comptabilisent plus d'une centaine de personnes contaminées, pour cinq décès, ont indiqué les autorités sanitaires du Latium, la région de la capitale italienne.

"Vigilance" et situation "sous contrôle"

Le premier et principal foyer est situé à l'hôpital San Raffaele Pisana, en périphérie ouest de la capitale, selon le directeur de la santé pour le Latium. 104 cas positifs y ont été comptabilisés, pour cinq décès, dont deux lors des dernières 24 heures, deux femmes de 89 et 92 ans, a-t-il précisé. "L'enquête épidémiologique se poursuit et remontera jusqu'au 1er mai", avec près de 200 anciens patients rappelés pour des tests. "La vigilance reste très grande et les patients positifs ont tous été transférés", alors que le foyer épidémique est "sous contrôle et semble ralentir", a affirmé le responsable.

Le deuxième foyer est apparu dans un immeuble squatté d'un quartier périphérique du sud de Rome, à Garbatella, toujours selon les autorités sanitaires du Latium. Neuf cas positifs y ont été identifiés. L'immeuble a été mis en quarantaine et bouclé par la police. Le bâtiment de huit étages est occupé depuis par une centaine de personnes, essentiellement des immigrés. Selon le journal La Repubblica, il y aurait désormais un total de 17 personnes positives dans cet immeuble, tandis que les résultats d'une quarantaine de tests sont encore attendus. Une trentaine d'habitants ont été transférés ailleurs pour échapper à la promiscuité. La situation "reste sous contrôle", ont assuré les autorités sanitaires, cités par l'agence de presse Agi.

L'Italie a payé un très lourd tribut à la pandémie de Covid-19 avec 34 301 morts, selon le dernier bilan officiel publié samedi soir, et une économie à genoux. Le déconfinement a commencé début mai, et l'Italie retrouve lentement son visage d'avant la pandémie, alors que les frontières ont été rouvertes le 3 juin et que les touristes étrangers pourront revenir cet été.