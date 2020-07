Coronavirus : des vacanciers prudents en Bretagne

C'est l'inquiétude dans l'esprit de vacanciers. À Pléneuf-Val-André, station balnéaire des Cotes d'Armor, le coronavirus est sur toutes les lèvres. "On continue les gestes barrières et cela ne nous gène pas pour profiter de nos 15 jours de vacances", affirme un touriste. Même sentiment à Erquy. À peine installés, des camping-caristes semblent prêts à repartir en cas de reprise de l'épidémie.



Les professionnels tentent de rassurer les vacanciers

Les professionnels redoutent les annulations. Dans un camping de Saint-Alban, les premières annulations commencent à tomber. Habituellement, il n'y a plus une place de libre. Mais aujourd'hui, le camping n'est qu'à moitié plein. Rassurer les touristes, c'est la priorité des professionnels. Tous espèrent que l'épidémie, qui a déjà gâché le printemps, ne ternira pas non plus la saison estivale.

