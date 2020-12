Coronavirus : des traitements testés à domicile

F. Brabonnaud, A. Tribouart, C. Apiou, G. Vaudry

La recherche va vite en matière de vaccin contre le coronavirus et progresse aussi du côté des traitements. Des équipes médicales travaillent sur de nouveaux protocoles. Au CHU de Bordeaux (Gironde), on mène actuellement un essai clinique sur des volontaires : des personnes âgées de plus de 65 ans, contaminées mais dont l’état ne nécessite pas d’hospitalisations. Le suivi se fait tous les jours, à la maison. Les soignantes s’équipent avant de se rendre au domicile des malades.

Une aide pour les malades

La scène a de quoi surprendre dans les rues, mais le couple qui habite là est néanmoins habitué, puisque la médecin et l’infirmière viennent le voir pour la première fois. Testés positifs au covid, ils vont bien, et subissent ces examens car ils ont accepté de participer à un essai clinique. "Il n’y avait pas de raisons de refuser puisqu’on était en confiance, et ensuite c’est vrai que pour moi il était aussi bien d’être suivi pendant dix jours, de pouvoir poser les questions que j’avais à poser", explique Emmanuel Guilhot, patient covid volontaire.

