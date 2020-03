Coronavirus : des touristes bloqués au large du Panama dans un paquebot

À bord du navire, les appels à l'aide se multiplient. Les touristes sont confinés, bloqués dans leur cabine. Seuls les plus chanceux peuvent sortir sur leur balcon. Sur le paquebot, l'épidémie de coronavirus se propage rapidement. Parmi les 1 800 passagers et membres d'équipage, au moins 138 ont des symptômes et quatre sont décédés. Nous avons pu joindre une touriste originaire de Lyon (Rhône). Elle fait partie des 107 Français à bord.

"La situation est très grave"

"Si personne ne vient pour nous sortir de cette impasse, nous sommes des condamnés à mort. La situation est grave, très, très grave", lâche Florence Foyatier, passagère française du bateau. Tous les passagers se sentent abandonnés. Les ports d'Amérique du Sud ont tous refusé d'accueillir le navire. Il est en ce moment bloqué au large du Panama.

