Coronavirus : des risques "d'orage immunitaire"

Lundi 6 avril, au 21e jour de confinement, les médecins et les chercheurs commencent à mieux connaître le coronavirus Covid-19. Longtemps, ils se sont demandé pourquoi dans certains cas graves, les malades devaient faire face à une aggravation très forte d'un coup. Une dégradation brutale qui menait souvent ces patients en réanimation. Mais, à présent, les scientifiques ont des pistes et la plus probante, celle d'un "orage immunitaire".

Un emballement du système immunitaire

"Ce n'est probablement pas un coup de tonnerre dans un ciel serein, mais très probablement l'aboutissement d'une semaine difficile, avec des symptômes importants. Mais des symptômes respiratoires plus graves à partir du septième ou du huitième jour", explique Stéphane Gaudry, du service de réanimation de l'hôpital d'Avicenne de Bobigny (Seine-Saint-Denis). L'hypothèse la plus probable : un emballement du système immunitaire au bout de quelques jours à cause de la force du virus. C'est ce que l'on appelle un "orage immunitaire".





