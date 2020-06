Coronavirus : des restrictions et des quarantaines font leur retour en Allemagne

Des doutes sur la stratégie au plan national apparaissent. Dans toute l’Allemagne, les indicateurs sont rouge vif. Le taux de reproduction du coronavirus est autour de deux. Dans certaines régions, des mesures drastiques sont imposées. En Bavière, les séjours dans les hôtels sont interdits aux personnes venant de régions à risques. Une région du nord du pays leur impose une quatorzaine. Plusieurs immeubles entiers de Berlin sont placés dans une quarantaine drastique.

Déconfinement trop précoce

L'Allemagne avait amorcé son déconfinement plus rapidement qu’ailleurs, trois semaines avant la France, mais le pays doit à présent remettre en place ce type de mesures pour freiner le Covid-19. Les autorités parlent toujours de foyers d’épidémie localisés qui n’ont pas encore dérapé. La situation en Rhénanie du Nord-Westphalie est suivie de près, car son président Armin Laschet veut succéder à Angela Merkel. Sa stratégie est de s’opposer à la chancelière sur la gestion de la crise sanitaire. il la juge trop prudente et souhaite un déconfinement plus rapide. Face aux circonstances, il a changé d’avis et cet épisode l’affaiblit considérablement.

