Coronavirus : des renforts pour les soignants dans les hôpitaux d'Île-de-France

Les équipes médicales franciliennes sont épuisées et ont besoin d’être relayées. Les directeurs des hôpitaux ont lancé un appel à toutes les bonnes volontés. Dès ce dernier lancé, Laurence Laccourreye va troquer sa blouse de médecin pour aider en tant qu'aide-soignante. Ce médecin généraliste a fermé son cabinet le temps de l’épidémie. Elle a prévu d'aider tous les dimanches jusqu'à début mai. Un renfort indispensable pour les médecins hospitaliers, qui sont en première ligne.

Près de 1 300 lits occupés sur 1 500

"On ne sait plus où donner de la tête. On a beaucoup, beaucoup de malades à gérer malheureusement et beaucoup de formes sévères", explique un infectiologue de l'hôpital de Garches (Hauts-de-Seine). Selon l'Agence régionale de santé, les chiffres sont très inquiétants jeudi 26 mars en Île-de-France. Près de 1 300 lits de réanimation sont occupés dans la région sur un total d'environ 1 500 lits. Il y a de nouveaux cas graves chaque jour et le pic de l'épidémie de Covid-19 n'est pas encore atteint.