Coronavirus : des recontaminations qui inquiètent

Les scientifiques ont observé plusieurs cas de réinfection au coronavirus, le dernier étant un jeune de 25 ans, dans le Nevada aux États-Unis. "La chronologie est vraiment compatible avec une réinfection. Au mois d'avril, il a eu un premier test positif, on était sûr qu'il était infecté, un mois plus tard ça allait mieux, il fait un deuxième test PCR négatif, il est guéri ; et quelques jours plus tard un nouveau test avec des symptômes plus graves, il était positif", explique le journaliste Damien Mascret, mardi 13 octobre, sur plateau du 19/20. L'ADN du premier et du second virus sont par ailleurs différents.

Situation inquiétante

"Ça montre que quand on a été infecté une première fois, on est peut-être pas immunisé", explique Damien Mascret. Cette nouvelle est également préoccupante car elle "montre que là où l'on pensait que la protection durait peut-être au moins deux ou trois mois", pour certaines personnes "ça dure probablement moins longtemps", conclut-il.

Le JT

Les autres sujets du JT