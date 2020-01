Coronavirus : des rapatriements très sensibles

L'opération est diplomatiquement très sensible. "C'est très compliqué, car en coulisse Français et Chinois négocient point par point, et les Chinois ont un certain nombre de préoccupations. Tout d'abord la question de l'image, faire évacuer ces ressortissants étrangers c'est selon Pékin 'envoyer le message que le régime ne sait pas faire face à sa crise sanitaire.' Il y a aussi la question de la souveraineté, les Chinois ne voient pas d'un très bon œil le survol d'un avion militaire étranger au-dessus de leur territoire", explique la journaliste Justine Jankowski.

"Il reste un certain nombre de questions à régler"

La question du rapatriement se pose aussi pour les couples mixtes. "Des citoyens Chinois époux ou épouse pourraient quitter Wuhan une ville qui reste bloquée pour tous les autres. Il reste un certain nombre de questions à régler, mais les autorités françaises y travaillent d'arrache-pied", indique la journaliste.