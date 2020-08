Coronavirus : des pédiatres demandent de généraliser la vaccination contre la grippe et la gastro-entérite pour les nourrissons

Ces vaccinations permettraient ne pas confondre les symptômes de ces maladies avec ceux du Covid-19. Dans une lettre ouverte, sept sociétés savantes de pédiatrie plaident aussi pour fixer des règles claires sur les fermetures d'écoles et de crèches, et pour développer des tests de dépistage moins invasifs.

Vacciner contre d'autres virus pour mieux lutter contre le Covid-19. Sept sociétés savantes de pédiatrie publient en ligne une lettre ouverte, mercredi 19 août, dans laquelle elles recommandent de "renforcer la vaccination contre la grippe" et de "généraliser la vaccination contre le rotavirus", responsable des gastro-entérites, aux "petits nourrissons". L'objectif : permettre aux médecins de se concentrer sur les cas de Covid-19 et éviter la confusion entre des symptômes parfois proches.

L'Académie de médecine avait déjà défendu cette idée, rappellent les pédiatres, qui jugent qu'elle doit s'accompagner d'un remboursement du vaccin contre le rotavirus. Entre 15 et 30% des enfants qui consultent pour des cas de Covid-19 présentent "des signes digestifs", notamment des diarrhées, ce qui rend "très difficile" de différencier le Covid-19 des gastro-entérites liées au rotavirus, expliquent-ils. Quinze pays européens recommandent déjà ce vaccin, et les complications recensées dans de très rares cas sont "connues" et "circonscrites", assurent-ils.

Vacciner contre ces maladies représenterait un moyen de diminuer les consultations, les passages aux urgences et les hospitalisations à un moment où la circulation du Sars-CoV-2 risquera d’être à nouveau intense.Sept sociétés françaises de pédiatriedans une lettre ouverte

Ce n'est pas la seule recommandation de ces pédiatres, qui plaident aussi pour définir "des stratégies claires et précises" quand un cas positif de Covid-19 est dépisté dans une collectivité, telle une crèche ou une école.

Ils craignent des fermetures d'écoles inutiles

"Les remontées que nous avons, sont pour le moins anarchiques : des écoles ou des crèches ont été fermées parfois en raison de la présence d’une seule personne présentant une PCR positive, voire même une sérologie positive sans PCR et avant toute enquête", s'inquiètent les signataires, qui craignent des fermetures inutiles et "fortement délétères pour les enfants et leurs apprentissages."

Enfin, cette lettre ouverte demande la mise à disposition en pédiatrie "de tests de diagnostic rapide du Sars-CoV-2 (notamment salivaires)", plutôt que les tests PCR reposant sur des prélèvements naso-pharyngés. Ces derniers sont "désagréables", ce qui expose à un risque de refus, et nécessairement "répétitifs" pour les enfants car ils sont plus souvent malades. Si l'on ajoute le prix des tests PCR et le temps parfois nécessaire pour obtenir un résultat, cette stratégie est jugée par ces pédiatres "très peu rentable tout en représentant un coût humain et financier conséquent pour la collectivité", quand bien même ces tests sont plus précis que les tests salivaires.