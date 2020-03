Coronavirus : des mesures plus strictes

Emmanuel Macron a annoncé un confinement strict de la population pendant au moins quinze jours. Une mesure jamais prise en temps de paix. Une nouvelle étape dans la lutte contre l’épidémie du Covid-19. Les modalités de ce confinement n’ont pas été précisées. Il ne s’agit pas d’un confinement total, comme en Italie. C’est l’option que préconisait le conseil scientifique. Sauf pour les soins, les courses alimentaires ou les nécessités de travail, il ne sera pas possible de sortir de chez soi.

Des mesures nécessaires

Les forces de l’ordre seront chargées des contrôles et l’armée de déplacer des malades. C’est donc une nouvelle étape, après le passage au stade 3 et la fermeture des bars, restaurants et tous les commerces non-alimentaires. Il s’agit de la meilleure manière d’enrayer l’épidémie, selon le corps médical. "Nous sommes en guerre", rappelait le président de la République dans son allocution.

