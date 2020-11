Coronavirus : des malades soignés dans leur voiture en Italie

Il y a tellement de malades atteints par le coronavirus à Naples (Italie) que certains sont placés sous oxygène directement depuis leur voiture. À l’hôpital, les soignants sont débordés. Les services de santé risquent la saturation. Giuseppe Galano, un ambulancier, appelle à la responsabilité des citoyens : «En cas de besoin, appelez les médecins sur les territoires ou appelez le service médical par téléphone, cela peut vraiment faire la différence en ce moment. Si tout le monde va à l’hôpital, il ne sera pas en mesure de faire face».

41 000 morts

L’Italie a enregistré plus de 25 000 nouveaux cas de Covid-19 ces dernières 24 heures. L’épidémie a fait plus de 41 000 morts dans la péninsule. Des restrictions de déplacement plus ou moins fortes sont appliquées pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus.





Le JT

Les autres sujets du JT