Coronavirus : des initiatives solidaires pour aider les soignants

Emmanuel Macron l'a rappelé mercredi 25 mars, le personnel soignant est en première ligne dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Alors, partout sur le territoire, de nombreux gestes de solidarités envers le corps médical voient le jour. Ainsi, dans le Nord, un concessionnaire automobile met des voitures à disposition des soignants, avec comme seule condition pour bénéficier du prêt, la présentation d'une carte professionnelle.

Des prêts d'appartements

"En tant que soignante, on se sent souvent seule parce qu'on n'est habituellement pas très écouté donc là on est content d'avoir un soutien de proximité", indique une infirmière dont la voiture a du mal à démarrer. D'autres initiatives semblables naissent, comme le prêt de logements en location touristique, notamment pour les membres du personnel soignant réquisitionnés dans certaines régions.



Le JT

Les autres sujets du JT