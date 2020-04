Coronavirus : des habitudes pourraient bien perdurer

Dimanche 12 avril, cela fait 27 jours que la France est confinée, afin de contenir l'avancée de l'épidémie de coronavirus Covid-19. Moins d'un mois, ce n'est peut-être pas encore suffisant pour prendre de nouvelles habitudes, mais qui sait combien de temps cette période pas comme les autres est appelée à durer. Forcément, au moment d'amorcer le déconfinement, il sera temps de voir quelles sont les petites pratiques prises durant cette phase vont perdurer.

"J'ai appris à mieux cuisiner"

"Je vais plus cuisiner. J'ai appris à mieux cuisiner avec le confinement et je trouve cela très sympa", s'enthousiasme une femme. "S'il y a bien une chose que j'arrêterai de faire après le confinement, c'est de remettre les choses au lendemain", philosophe une autre. Et la distanciation sociale ? "J'ai hâte que le confinement s'arrête et que l'on puisse à nouveau se serrer dans les bras les uns les autres", répond un troisième.





