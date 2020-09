Coronavirus : des gestes barrières à respecter aussi à la maison

Une grande partie des Français acceptent de porter un masque et de respecter les mesures de distanciation pour se protéger de la Covid-19, mais il est parfois difficile de comprendre que le danger de contamination existe aussi au sein du foyer. "On baisse forcément la garde à la maison, mais il y a deux cas qui nécessitent vraiment d’être prudent : si on présente des symptômes, ou si on est positif. Dans ce cas, on s’isole dans sa chambre, on porte un masque quand on en sort et on se lave les mains régulièrement", conseille le Dr Damien Mascret sur le plateau du 20 Heures.

Des co-infections rares, mais possibles

Dimanche 20 septembre, des députés de La République en marche ont d’ailleurs appelé à se faire vacciner contre la grippe pour éviter le risque d’épidémies croisées. "On sait que les hôpitaux auraient du mal à supporter les deux épidémies en même temps. Grâce aux gestes barrières, on aura peut-être la chance d’éviter l’épidémie de grippe durant l’hiver, mais quand des vies sont en jeu, on ne parie pas sur la chance, donc on se vaccine. Des co-infections sont rares, mais possibles", souligne le Dr Damien Mascret.



