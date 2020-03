Coronavirus : des Français bloqués à l’étranger

Depuis mercredi 18 mars, le Sénégal a officiellement suspendu toutes ses liaisons aériennes vers l’Europe. Des centaines, voire des milliers de touristes pour la plupart, se sont retrouvés bloqués dans le pays. Vendredi 20 mars, beaucoup font le siège de l’agence d’Air France à Dakar. La compagnie aérienne vient d’annoncer que six vols exceptionnels allaient être organisés, mais les gens n’en savent pas plus.

Une cellule de crise à été constituée

"Ca bouge tout le temps, c’est très compliqué de savoir. Personnellement, comme on dort un peu à droite à gauche, on essaie de faire en sorte que ça dure le moins longtemps possible", déplore un touriste français bloqué au Sénégal. À quelques centaines de mètres de l’agence Air France, au sein des locaux du Consulat de France à Dakar, une cellule de crise à été constituée. Tous les employés sont réquisitionnés pour répondre aux angoisses des Français bloqués.

