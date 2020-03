Coronavirus : des Français bloqués à l’étranger

À l’aéroport de Cebu aux Philippines, les passagers réclament un avion. Des Russes, des Anglais, des Allemands et beaucoup de Français. « On est complètement démunis, on est extrêmement fatigués, on a faim et on a soif », confie un touriste français. Ces touristes français sont dans l’aéroport depuis deux jours dans des conditions qui se dégradent au fil des heures.



Ils dorment devant les aéroports à même le sol

Plusieurs centaines de Français sont concernés par la situation. Éparpillés sur différentes îles de l’archipel, certains sont dans la capitale, mais beaucoup n’ont pas pu quitter leur lieu de vacances. Ils dorment devant les aéroports, à même le sol dans l’espoir de prendre un avion. « On est là, on est dépité, on ne sait pas quoi faire. Tous nos vols ont été annulés, on est au bout du rouleau (…) On voudrait que l’Etat français nous donne des réponses », déplore un touriste français.

